Vi siete mai chiesti come fa il nostro organismo a originare il senso di sazietà? I risultati di uno studio fatto sui neuroni lo spiega

Non c’è niente di più bello, una volta aver finito un buon pasto completo, del senso di sazietà. Vuol dire che abbiamo mangiato abbastanza, che abbiamo abbastanza energie per qualsiasi attività e che, prima di dover mangiare ancora, passerà del tempo. Ma vi siete mai chiesti da cosa viene originata questa sensazione? Una ricerca pubblicata sul magazine ‘Cell Reports’ e diretta da Alexandre Benani, ricercatore di un gruppo francese a Digione, spiega proprio questo, grazie ad uno studio effettuato sui neuroni. Nello specifico, sono stati analizzati quelli dell’ipotalamo, una delle parti che compongono il nostro cervello. Il risultato è tanto semplice quando strabiliante, in quanto spiega perfettamente da dove è originata la sensazione.

Senso di sazietà, deriva tutto da alcuni neuroni

Parte tutto da alcuni neuroni ‘muta-forma’ situati nell’ipotalamo, una delle componenti del cervello umano. È questo il risultato dello studio effettuato da Alexandre Benani e dal suo team di ricercatori. Nella fattispecie, ci sono diversi circuiti nervosi cerebrali che decidono come connettersi in modo da aumentare o diminuire l’appetito. La ricerca, effettuata su dei topi da laboratorio, ha dimostrato come questi circuiti si attivino nel momento in cui viene assunto del cibo, e la connessione di questi neuroni permette al nostro organismo di poter avere un corretto apporto calorico. Una volta finito un pasto, si verifica un altro fattore importante: il livello di zucchero nel sangue aumenta in modo temporaneo. Una vola che gli astrociti rivelano questo sbalzo di livello, danno un segnale. Una sorta di stop, con cui si attivano i neuroni Pomc, i quali danno origine al senso di sazietà.

