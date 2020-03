Coronavirus, ora arriva anche l’ufficialità: scuole e università chiuse fino al prossimo 15 marzo. “Lavoriamo per una norma che permetta a uno dei due genitori di non lavorare”, riferisce il Governo.

Coronavirus, ora è ufficiale: scuole e università chiuse fino al 15 marzo. A confermarlo sono stati il Premier Giuseppe Conte e il ministro dell’istruzione, Lucia Azzolina.

Coronavirus, scuole chiuse: arriva la conferma ufficiale

La decisione è maturata nel tentativo di contenere un’infezione che si sta man mano espandendo. Secondo il bollettino ufficiale della protezione civile, infatti, il bilancio è di 587 nuove persone infette soltanto rispetto alla giornata di ieri. In Lombardia soltanto, per esempio, si registra un picco del +55% a tal proposito. Il bilancio attuale è di 2.706 persone con coronavirus e 107 deceduti per la malattia.

Sulla criticità è intervenuta anche Laura Castelli, viceministro dell’economia, annunciando una possibile novità pro genitori: “Ci stiamo muovendo con la massima celerità possibile e convinzione. Lavoriamo per tutelare lavoratori pubblici e privati. Stiamo inoltre lavorando su una norma che per quest’emergenza, con tanto di scuole chiuse, che preveda la possibilità per uno dei genitori di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni”.

La proposta sembrerebbe molto concreta come sottolinea la Castelli: “Sull’argomento mi sono già confrontata col ministro Gualtieri e gli altri colleghi competenti: faremo il possibile per ridurre al massimo i disagi”.

