Coronavirus in Italia, Governo pronto a chiudere musei, cinema e teatri oltre a tutte le scuole sul territorio nazionale

Il Governo sta valutando misure straordinarie per contenere l’emergenza Coronavirus. Dopo un iniziale immobilismo adesso si corre ai ripari, con i numeri del Covid-19 che continuano ad aumentare preoccupantemente. Proprio in questi minuti si sta valutando a Palazzo Chigi la possibilità di chiudere tutte le scuole sul territorio nazionale per almeno 15 giorni, con la possibilità di arrivare a 30. La misura dovrebbe riguardare non solo le Regioni nella zona rossa del Centro e Nord Italia, ma tutti i comuni dello “Stivale”.

Coronavirus Italia, Governo valuta chiusura musei, cinema e teatri

Ora il Governo Conte sta ipotizzando la chiusura anche dei musei, dei teatri e dei cinema, tutti i luoghi di possibile aggregazione collettiva. La decisione dovrebbe far seguito alle disposizioni contenute nel Decreto Coronavirus in cui si parla di distanza di sicurezza di almeno un metro, niente abbracci o baci in pubblico. Vietate anche le strette di mano. Anche le manifestazioni sportive, al pari di quelle culturali, si dovrebbero disputare rigorosamente a porte chiuse. La Serie A, dopo i vari rinvii ripartirà con ogni probabilità il prossimo fine settimana ma a porte chiuse, fino alla fine di marzo.

