Coronavirus, sale il numero di contagi in Campania: ora sono 31 tra Napoli e le altre pronvince ma i dati sono in continuo aggiornamento.

Continua a crescere inesorabilmente il numero delle persone contagiate in Italia a causa del Coronavirus. Una menzione particolare merita la Campania, dove in pochissimi giorni è aumentato di parecchio il numero di persone positive: al momento sarebbero addirittura 31. Lo riferisce il sito dell’Ansa’, secondo cui nella giornata di ieri sarebbero stati effettuati all’ospedale Cotugno 42 tamponi di cui 3 sarebbero risultati positivi.

Coronavirus, la situazione in Campania

Sarebbero, invece, 9 le persone ricoverate in ospedale ma le loro condizioni di salute non sarebbero assolutamente gravi. Quasi tutti sarebbero ‘contagi da migrazione’ dal momento che si tratterebbe di persone rientrate in Campania dalla Lombardia. Seguiremo con estrema attenzione questa situazione e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso nelle prossime ore con la speranza che non cresce eccessivamente il numero di persone positive al Coronavirus.

