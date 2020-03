Grecia, si ribalta barcone: muore un bambino a Lesbo mentre altre 46 persone sarebbero state salvate dalla Guardia costiera greca.

Tragedia in mare, nelle acque al largo della Grecia. Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Cnn.gr’, um barcone di migranti si sarebbe letteralmente ribaltato a Mitilini, sull’isola di Lesbo, mentre tentava di sbarcare e un bambino avrebbe perso la vita in seguito a quanto accaduto. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in merito a quello che è successo in Grecia.

Grecia, si ribalta barcone: muore un bambino a Lesbo

La Guardia Costiera greca avrebbe tratto in salvo addirittura 46 persone, mentre non ci sarebbe stato nulla da fare per il bambino. In questi giorni si stanno susseguendo diversi sbarchi sulle coste e della Grecia, tra cui due a Chios e altre due a Samos. In uno di questi, nei pressi dell’isola di Lesbo, un bambino però ha perso la vita proprio mentre il barcone stava provando a sbarcare. Una tragedia davvero incredibile.

