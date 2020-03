Calciomercato Juventus, voce clamorosa: Ronaldo vuole tornare al Real Madrid. Il portoghese era presente al Bernabeu per il “Clasico”

Il campionato italiano si ferma per il Coronavirus sospendendo le partite nelle zone a rischio. A rimetterci sono soprattutto Juventus ed Inter che non sono scese in campo domenica per il big match della Serie A. Vista l’impossibilità di giocare e il conseguente giorno libero, Cristiano Ronaldo ha deciso di volare a Madrid ieri sera per Nel suo giorno libero Cristiano Ronaldo è volato a Madrid con un aereo privato per assistere al “Clasico” al Santiago Bernabeu. I “Blancos” sono riusciti a battere il Barcellona per 2-0 riconquistando la vetta della classifica, sotto gli occhi compiaciuti di CR7. Vinicius JR, uno dei mattatori del match ha esultato come Ronaldo dopo il gol del vantaggio, postando poi nel post partita una foto sui social in compagnia del fenomeno portoghese. Il giovane brasiliano ha sottolineato come la visita negli spogliatoi dell’ex attaccante madridista abbia caricato lui e la squadra.

Calciomercato Juventus, voce clamorosa: Ronaldo vuole tornare al Real Madrid

Subito dopo il big match spagnolo, però, è arrivata la vera bomba. Il giornalista spagnolo Edu Aguirre, amico stretto di CR7 di lunga data, ha confermato una voce clamorosa: “Ronaldo vuole tornare al Madrid”.

“La gente ha accolto in modo incredibile Cristiano. Lui è stato uno dei più grandi giocatori della storia di questo glorioso club e i tifosi non lo dimenticano. Devo dire che addirittura una sfida così importante come il Clasico è persino passata in secondo piano quando si è alzato dalla tribuna. Lui è madridista e sono sicuro che ha sentito la voglia di tornare al Real, vedendo la sua squadra che batte il Barcellona. Ora è concentrato sulla Juve, ma in futuro chi può dirlo…“.

Insomma se le cose in Champions non dovessero andare bene, la rivoluzione bianconera potrebbe non fermarsi alla panchina di Sarri.

