Inter, Marotta ha parlato della proposta di giocare avanzata dalla Lega. Il dirigente nerazzurro non ha avuto peli sulla lingua, decidendo di attaccare pubblicamente l’organo sportivo italiano.

Inter, Marotta ha parlato della partita rinviata contro la Juventus per il problema legato al coronavirus. L’amministratore delegato dell’Inter ha attaccato pubblicamente la Lega, dopo che l’organo aveva avanzato una proposta alternativa alla sua società che è stata reputata impossibile da accettare. L’uomo ha sostenuto che da cittadini italiano si sente in dovere di preservare la salute pubblica dei tifosi, preferendo non giocare queste gare a porte aperte se c’è davvero il potenziale di diffondere la malattia. Ecco le sue parole ai microfoni di ANSA: “Abbiamo ricevuto una proposta dall’amministratore delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo. Ci era stato proposto di giocare lunedì sera. Una proposta che non abbiamo voluto nemmeno considerare perché la riteniamo impraticabile e quasi provocatoria“.

Non vedremo quindi l’Inter giocare contro la Juventus, almeno non in questa settimana. La squadra nerazzurra e quella bianconera si giocano tantissimo in campo, ma la sfida è rimandata. Il tutto a beneficio della Lazio, che può continuare a collezionare preziosissimi punti sulle ali dell’entusiasmo. Si era pensato di giocare la gara lunedì, riporta Marotta, ma la squadra nerazzurra ha rifiutato nettamente la proposta della Lega. Di seguito i tre motivi elencati dall’amministratore delegato nerazzurro per spiegare il no alla proposta.” Primo punto, tale decisione sarebbe andata contro la logica della tutela della salute pubblica. Secondo punto, lo stadio sarebbe stato aperto solo ai tifosi della Juventus, con tutte le polemiche conseguenti, senza la presenza dei nostri. Il terzo, perché lo slittamento di Juve-Inter al lunedì avrebbe comportato anche lo spostamento di Coppa Italia Juve-Milan al giovedì, lo stesso giorno di Napoli-Inter”.

