Pochi minuti fa Usa e Talebani hanno siglato a Doha uno storico trattato di pace, che mette fine ai conflitti dopo quasi 19 anni

Oggi è una giornata storica. Pochi minuti fa, infatti, a Doha gli Stati Uniti e i Talebani hanno firmato un importantissimo trattato di pace: dopo quasi 19 anni di assedio, le truppe americane e degli alleati abbandoneranno i territori afghani, mettendo fine ai conflitti con l’esercito talebano. Nello specifico, il trattato parla di una riduzione del numero di uomini armati in maniera graduale, fino al definitivo ritiro entro 14 mesi da oggi. L’accordo è stato siglato dal rappresentante americano Zalmay Khalilzad e dal numero uno della delegazione politica talebana mullah Baradar. Inoltre, nel trattato si dice anche che dovranno essere avviati i trattati di pace tra il governo di Kabul e i militanti islamici.

Usa, la firma del trattato e la reazione dei Talebani

Con la firma del trattato di pace siglato oggi tra gli Usa e i Talebani, si conclude un periodo di scontri in territorio afghano iniziato più di 18 anni fa. La reazione dei Talebani è stata molto positiva. Per festeggiare l’accordo, infatti, i capi dell’esercito talebano hanno ordinato lo stop alle operazioni per la giornata di oggi. Secondo quanto riferito da Zabihullah Mujahid, il portavoce dei Talebani, non è ancora chiaro se e in che portata riprenderanno gli attacchi dei militanti in terra afghana. Dipenderà tutto dai contenuti del trattato, e da come tutte le parti menzionate nel documento siglato rispetteranno gli accordi pattuiti.

