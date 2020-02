Sandra Milo, attrice molto amata dagli italiani, ha avuto una brutta caduta nello studio di ‘Italia Sì’ condotto da Marco Liorni

Sandra Milo è una delle attrici, di quella a cavallo tra il XX ed il XXI secolo, più amate dagli italiani. Una forza della natura che, a quasi 87 anni, non smette di sorprendere per le sue qualità. La donna, però, spesso ospite del programma condotto da Marco Liorni, Italia Sì, questo pomeriggio ha fatto preoccupare i suoi fan.

Rovinosa caduta di Sandra Milo ad Italia Sì – VIDEO

Durante il tema, affrontato nel programma, “Sfidate la vita” arriva in studio la Milo per parlarne come opinionista. Quando viene inquadrata durante l’entrata, Marco Liorni esclama: “Sandra, vieni. Benvenuta a Sandra Milo!”. Si avvicina dunque alla donna e la prende per mano in modo da accompagnarla gentilmente al centro dello studio. Durante il percorso di alcuni scalini, l’attrice inciampa in una brutta caduta. Il conduttore la soccorre immediatamente insieme ai tecnici dello studio. Lo spavento è stato tanto, ma le notizie sulla sua salute molto positive. Sandra infatti ne è uscita totalmente illesa. Il video, però, è diventato subito virale. Il profilo Trash Italiano lo ha infatti rilanciato su Twitter.

RAGAZZI SANDRA MILO CADE IN DIRETTA ✈️ pic.twitter.com/68Dx7HbMZo — Trash Italiano (@trash_italiano) February 29, 2020

LEGGI ANCHE—> Jennifer Garner eletta donna più bella del 2019, ma lei non ci crede!