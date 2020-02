Napoli-Torino 2-1: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della gara valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A appena terminata al San Paolo.



Napoli-Torino 2-1: la cura Gattuso continua a funzionare e sta proiettando Insigne e compagni fuori dalla secche di classifica. Quiella di Longo invece nel Toro ancora non si vede e arriva la terza sconfitta su tre nella sua gestione.

Gara sempre in mano al Napoli che rischia grosso solo all’inizio ma poi la sblocca con Manolas di testa e amministra. Nel finale arriva anche il raddoppio con Di Lorenzo. In recuper la rete di Edera serve solo per il morale ma ora la classifica si fa pesante.

Napoli-Torino 2-1: tutti gli Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino

Di seguito tabellino, voti e highlights della gara della 26esima giornata di Serie A tra Napoli e Torino:

NAPOLI (4-3-3): Ospina 5.5; Di Lorenzo 7, Manolas 6.5, Maksimovic 6.5, Hysaj 6; F. Ruiz 6, Lobotka 5.5 (79′ Allan sv), Zielinski 6; Politano 6 (84′ Elmas sv(, Milik 6.5 (74′ Mertens), Insigne 6.5. All. Gattuso 7. TORINO (3-5-2): Sirigu 6.5; Izzo 5.5, Nkoulou 6, Bremer 4.5; De Silvestri 5.5, Lukic 6, Rincon 6 (83′ Verdi sv), Baselli 6 (66′ Meitè), Ansaldi 6; Zaza 5 (83′ Edera 6.5), Belotti 5. All. Longo 5.5. MARCATORI: 19′ Manolas (N), 82′ Di Lorenzo (N), 91′ Edera AMMONITI: Rincon (T), Zaza (T), Allan

