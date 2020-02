Coronavirus, a Cremona pazienti in condizioni gravi: ecco quanto ammesso dal direttore dell’unità Malattie infettive dell’Asst del comune lombardo.

E’ ancora allerta Coronavirus in Italia, soprattutto al Nord della nostra penisola. A confermarlo è in questi minuti il direttore dell’unità Malattie infettive dell’Asst di Cremona, Angelo Pan, ai microfoni dell’Ansa’: “Abbiamo pazienti in gravi condizioni, ma maggior parte di questi riguarda anziani con altre patologie pregresse. C’è anche qualche giovane in terapia intensiva“. Situazione, quindi, sempre molto preoccupante, soprattutto il Lombardia dove al momento si conta il maggior numero di morti e di contagi.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, salgono a 13 i casi in Campania: le ultimissime

Coronavirus, a Cremona pazienti in condizioni gravi

Lo stesso Pan, che è anche presidente della Simpios (Società italiana multidisciplinare per la prevenzione delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie), ha poi aggiunto: “Per ora, fortunatamente, non abbiamo medici contagiati. Bisogna, però, prolungare le limitazioni in maniera tale da riuscire a gestire la questione. Se arrivano migliaia di pazienti tutti insieme, diventa davvero difficile“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, youtuber denunciato: finge di entrare in zona rossa – VIDEO