Sorteggio Europa League: le avversarie di Inter e Roma nelle gare valide per gli ottavi di finale che si disputeranno prossimamente.

Grande attesa per il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, in programma oggi alle ore 13:00. Due le squadre italiane ancora in corsa: l’Inter di Conte che ha eliminato il Ludogorets e la Roma di Fonseca che ha fatto fuori il Gent. La compagine nerazzurra e quella giallorossa puntano ad arrivare fino in fondo, ma sono diverse le compagini forti e in grado di dire la loro. La nostra redazione seguirà in diretta il sorteggio di EL dalle ore 13:00: seguiteci per tutti gli aggiornamenti in tal senso.

Sorteggio Europa League, gli accoppiamenti agli ottavi

Queste le squadre rimaste in gioco: Inter, Roma, Rangers, Wolverhampton, Istanbul Basaksehir , Getafe, Bayer Leverkusen, Copenhagen, Basilea, Siviglia, Olympiacos, LASK , Manchester United , Shakhtar Donetsk, Wolfsburg, Eintracht o Salisburgo.

Basaksehir-Copenaghen

Olympiacos-Wolverhampton

Rangers-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Shakhtar

Inter-Getafe

Siviglia-Roma

Eintracht/Salisburgo – Basilea

LASK – Manchester United