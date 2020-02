Ischia, sequestrate circa 480 confezioni di alimenti scaduti in un supermarket: ecco quando accaduto proprio in queste ore.

A Ischia, in queste ore, sono state sequestrate circa 480 confezioni di alimenti scaduti in un supermarket. Lo riferisce l’edizione online di ‘Sky Tg 24’, secondo cui i carabinieri coordinati dal capitano Angelo Pio Mitrione avrebbero quindi trovato diversi prodotti scaduti da mesi o addirittura anni in un esercizio commerciale dell’isola campana. Vediamo nel dettaglio quali sono i prodotti trovati scaduti all’interno del supermarket.

Ischia, trovati alimenti scaduti in un supermarket

Tra gli alimenti scaduti nel supermarket di Ischia ci sarebbero cioccolata, cracker, pasta, zucchero e snack inutilizzabili da dicembre. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno inflitto al titolare del supermercato una sanzione di 4000 euro. Non è la prima volta che vengono trovati prodotti non a norma in esercizi commerciali: recentemente ci sono stati sequestri e chiusure di esercizi commerciali ad opera dei Carabinieri del NAS di Pescara lungo la filiera del latte a causa delle pessime condizioni igienico sanitarie e strutturali in cui versavano.

