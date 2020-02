Alpe di Siusi, bambino cade da seggiovia: è grave e in questo momento è ricoverato all’ospedale di Bolzano, in Trentino-Alto Adige.

Terribile incidente sulle Alpi di Siusi in Alto Adige. Un bambino – secondo quanto riportato dall’edizione online di ‘Sky Tg 24’ – sarebbe infatti caduto dalla seggiovia e avrebbe riportato delle gravi lesioni. La vittima di questo incidente sarebbe ricoverata adesso all’ospedale di Bolzano, mentre restano da capire i motivi che hanno portato alla caduta del piccolo sull’altopiano dolomitico situato in Italia, in Alto Adige.

Albi di Siusi, incidente per un bambino: le ultime

L’incidente, dunque, è accaduto esattamente sulle Alpi di Siusi in Alto Adige. Restano da chiarire le cause alla base dell’incidente, mentre il piccolo sarebbe stato trasferito immediatamente attraverso l’eliosoccorso. Seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in caso di novità importanti.

