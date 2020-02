I ragazzi dell’Under 23 della Juventus non potranno allenarsi con la prima squadra a causa di un possibile contagio da coronavirus

Il coronavirus si insedia anche nel mondo del calcio che sta già cercando in tutti i modi di evitare o quantomeno limitare i contagi. Di stamane è la notizia che un giocatore di Serie C, precisamente della Pianese, è stato trovato positivo al virus e sarà messo in quarantena. Il Comune di Alessandria, con un’ordinanza firmata dal vice sindaco Buzzi Langhi, ha disposto la chiusura dell’albergo ristorante Al Mulino di Alessandria. L’hotel infatti ha ospitato nei giorni scorsi la squadra.

Juventus Under 23, niente allenamento con la prima squadra

L’episodio di cui sopra vi abbiamo parlato coinvolge anche la Juventus. Questo perché l’Under 23 ha giocato domenica scorsa proprio contro la Pianese. Dunque le riserve bianconere non potranno allenarsi con la prima squadra. La decisione è stata presa oggi dopo la notizia giunta dalla Toscana. Ad ogni modo, solitamente, è raro che uno di loro venga aggregato ai convocati per i match della prima squadra. Come ad esempio a Lione, dove non ve n’è stato alcuno. Sempre in chiave coronavirus, c’è la possibilità forte che Juventus-Inter di Serie A si giochi a porte chiuse.

