La figlia della prima vittima di Coronavirus, il 77enne Veneto, spiega perché è avvenuto il decesso del padre e lancia l’accusa

Il Coronavirus ormai da quasi una settimana è entrato prepotentemente in Italia, causando oltre 300 contagi e la morte di 11 persone. La prima di essere, in ordine cronologico, è stato Adriano Trevisan, 77enne di Vo’ Euganeo, in provincia di Padova, il focolaio veneto dell’epidemia influenzale. Il decesso è avvenuto venerdì scorso nell’ospedale di Schiavonia e ora la figlia della vittima ha parlato alla stampa.

Vittima di Coronavirus, la figlia accusa : “Ecco perché mio padre è morto”

Ad uscire dal silenzio è Vanessa Trevisan, la figlia di una delle 11 vittime italiane provocate dal Coronavirus, intervistata da ‘Repubblica‘. “Mio padre non è un numero e non è la prima vittima del virus o un nome da leggere sui giornali. E’ il padre dei miei fratelli, il marito di mia madre e il nonno dei miei nipoti”. La donna 45enne, ex sindaco del comune padovano di 3mila abitanti, insieme alla madre è risultata positiva al test ed ora si trovano in quarantena per 14 giorni nella propria abitazione, ma entrambe non presentano sintomi.

“Mio padre era un uomo forte e in buona salute. Guidava ancora la macchina e frequentava il bar del paese. In ospedale ci hanno chiesto se fosse un viaggiatore, ma era sempre a Vo’, al massimo si spostava a Verona per vedere dei concerti di musica lirica”. la signora Vanessa, però, ha qualche accusa da fare: “Il fatto che era anziano non attenua il nostro dolore. E’ vero che era cardiopatico e debilitato, ma il Coronavirus ha inciso. Il mio rammarico più grande è che il medico di base l’ha scambiato per una banale influenza e non è venuto nemmeno a visitarlo. Giovedì 13 febbraio aveva la febbre e problemi a respirare e la domenica successiva lo abbiamo fatto ricoverare a Schiavonea. Giovedì gli hanno fatto il tampone ed è risultato positivo, la sera successiva è morto”.