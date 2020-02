Coronavirus, non è sicuro che scomparirà con il caldo: lo dicono gli esperti e si tratta di un’altra pessima notizia per la popolazione mondiale.

Nei giorni scorsi si era parlato con una certa insistenza di una graduale scomparsa del Coronavirus con l’arrivo della bella stagione, ma gli esperti non la pensano proprio così. Ecco infatti quanto ammesso dal docente di Igiene presso l’università di Genova, Giancarlo Icardi, dinanzi alle domande poste dai metereologi di ‘3Bmeteo.com’: “Non è assolutamente certo sicuro – si legge sul sito dell”Ansa’ – che il Coronavirus scomparirà con l’arrivo del caldo“.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, undicesima vittima in Italia: non è in Lombardia

Coronavirus, le parole di Giancarlo Icardi

Il professor Giancarlo Icardi, poi, ha aggiunto: “Ora come ora, non è assolutamente possibile stabilire se ci sarà un calo dei contagi con il sopraggiungere dell’estate. L’aria aperta potrebbe limitare gli effetti del virus, ma non è vero che le regioni tropicali potrebbero non essere colpite dal virus. Le temperature sui 30 gradi limitano i Coronavirus che, però, resistono negli ambienti dove è presente un elevato tasso di umidità“. Una pessima notizia, insomma, per l’intera popolazione mondiale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, scambiano filippino per cinese: rissa al supermercato – VIDEO