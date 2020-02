Disney+, a 28 giorni dall’apertura del nuovo canale streaming, lancia una nuova offerta per l’abbonamento annuale. Scopriamo cosa offre il concorrente di Netflix.

Manca poco meno di un mese all’inaugurazione di Disney+, il canale di streaming creato dal colosso dell’intrattenimento americano. La Tv che sta per nascere offre tutta una serie di contenuti esclusivi e, in vista del lancio in programma il 24 marzo, propone uno sconto sull’abbonamento annuale.

Il costo previsto è di 69,90 euro all’anno, che però viene proposto, fino alla data del 23 marzo, con uno sconto di 10 euro, quindi a 59,90 euro. Il prezzo sarà addebitato subito e l’abbonamento si rinnoverà poi in automatico l’anno successivo, se non si scegliere la disdetta.

Disney+, oltre 1000 film e contenuti in esclusiva

Sarà possibile pagare con carta di credito o PayPal, ma non è obbligatorio scegliere l’abbonamento annuale. Disney+ permette anche di averne uno mensile, al costo di 6,99 euro.

Sono oltre 1000 i titoli che saranno proposti sulla piattaforma, ma soprattutto Disney punterà sui propri prodotti. Saranno proposti i franchise di grande successo, come i film Marvel, quelli Star Wars, ma anche tutto il pacchetto Pixar e ovviamente le produzioni classifhce, oltre che National Geographic.

Particolare attesa c’è per la serie The Mandalorian, di cui è stato già proposto un trailer. Tutti i contenuti potranno essere visualizzati sia in streaming che in download e sarà possibile utilizzare fino a 4 schermi contemporaneamente.

