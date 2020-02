Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture, ha attaccato duramente il leader della Lega Matteo Salvini

Il coronavirus sta agitando non solo i cittadini, ma anche le forze politiche. La ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, si è pubblicamente scagliata contro il leader della Lega Matteo Salvini. “Chi come Salvini aspirerebbe ad avere un ruolo istituzionale di alto livello, dimostra proprio di non essere all’altezza, non solo per ragioni politiche. Si sta veramente comportando da sciacallo”.

Queste le dichiarazioni contro Salvini in merito al post su Twitter pubblicato da quest’ultimo. Il tweet: “Una preghiera per lui e un pensiero alla sua famiglia. Forse ora qualcuno avrà capito che è necessario chiudere, controllare, blindare, bloccare, proteggere?”.

Una preghiera per la prima vittima italiana del #Coronavirus e un pensiero alla sua famiglia. Forse ora qualcuno avrà capito che è necessario chiudere, controllare, blindare, bloccare, proteggere? #coronavirusitalIa pic.twitter.com/jCQrY6xX5Z — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 21, 2020

Coronavirus, il pensiero delle forze politiche

Anche le altre forze politiche si sono espresse in merito. Ha parlato Nicola Zingaretti, segretario del Pd che ha chiesto unità di intenti: “Ora è il tempo della scienza, della buona sanità, della collaborazione, di non sottovalutare nulla e di organizzarsi. Soprattutto dell’unità del Paese per fronteggiare questa drammatica emergenza”.

La Meloni invece invia una freccia al premier Conte: “Chiediamo a Conte di venire a riferire in Parlamento sul tema del coronavirus. E’ il momento di lavorare e non delle polemiche. Noi diamo e daremo una mano ma dobbiamo sapere di cosa stiamo parlando. Siamo disponibili a fare la nostra parte. Faremo però anche le nostre proposte, perché sembra esserci troppa confusione. È possibile lavorare insieme: ogni energia dedicata alle polemiche è energia tolta all’emergenza”.

Renzi, leader di Italia Viva, vuole invece una tregua: “Mettere in quarantena le polemiche interne per rispetto di quello che stanno vivendo i nostri connazionali”.

