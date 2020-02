Il pieghevole da stampare sui comportamenti da adottare in seguito al Coronavirus

Coronavirus arrivato anche in Italia da ormai 48 ore e si estende a macchia d’olio. Preoccupazione in tutto il Paese dopo un bollettino che conta oltre 100 contagi al nord, 89 in Lombardia e 17 in Veneto, e 2 morti. Interi comuni posti in isolamento e migliaia di persone in quarantena in attesa di test per sincerarsi delle proprie condizioni. E’ stato d’allerta Nazionale.

Scoppia in Italia l’emergenza Coronavirus e di conseguenza vari dibattiti politici. L’accusa stavolta si scatena contro il politicamente corretto. Dopo la messa alla gogna dei vari politici del Nord Italia, che avevano proposto un isolamento iniziale dei bambini provenienti dalla Cina, si sono trovati al centro della gogna mediatica.

Infatti sono partite varie accuse di razzismo e di incompetenza scientifica. Sul caso prese una precisa posizione anche il premier Giuseppe Conte, che ai microfoni rispose a queste proposte affermando: “Chi ha ruoli politici ha anche il dovere, la responsabilità di dare messaggi di tranquillità e serenità. La situazione è sotto controllo“.

Coronavirus, il pieghevole da stampare

CLICCA QUI PER SCARICARE PIEGHEVOLE-CORONAVIRUS.pdf.pdf