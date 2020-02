Whitney Houston, o meglio, il suo ologramma, sarà in tour in Europa e negli Stati Uniti a partire dal prossimo 25 febbraio

Otto anni dopo la prematura morte della pop star Whitney Houston, scomparsa a soli 48 anni a seguito di un annegamento accidentale in una vasca a Los Angeles, i fan di tutto il mondo potranno assistere di nuovo a un suo concerto. È stato infatti organizzato ‘An Evening With Whitney‘, un tour che partirà il prossimo 25 febbraio dall’Inghilterra, e dopo aver toccate diverse tappe europee si sposterà negli USA. Il tutto avverrà con la proiezione di un ologramma della cantante, ottenuto grazie ad una controfigura e a centinaia di ore di registrazione della cantante durante i suoi momenti in concerto, insieme al suo pubblico. Questa tipologia di soluzione non è una novità: già con il rapper Tupac Shakur, scomparso anch’esso prematuramente, era stato organizzato un evento di questo tipo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La musica aumenta le prestazioni in palestra, lo dice la scienza

Whitney Houston, il concerto virtuale parte da un suo desiderio

Organizzare una serie di concerti con tutti i suoi pezzi più famosi e amati dai fan in versione ‘unplugged‘, ossia in versione acustica. Questo era uno dei desideri che Whitney Houston avrebbe voluto portare e che purtroppo, a causa della prematura scomparsa, non ha potuto fare. Da qui si sono ispirati gli organizzatori circa cinque anni fa, quando è partito il progetto che porterà a questo tour in tutta Europa e negli Stati Uniti. Prodotto da Pat Houston, cognata della cantante, e dalla BASE Hologram, l’evento vedrà proiettate su un telo invisibile le movenze della cantante, che risulterà incredibilmente reale. Il tutto accompagnato da un corpo di ballerini e da musicisti.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Londra, canta Swallow come Lady Gaga: show in metropolitana (VIDEO)