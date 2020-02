Coronavirus, cresce la paura a Milano: c’è il secondo caso di contagio nel giro di pochissime ore nel capoluogo meneghino.

Paura a Milano, dove nel giro di pochissime ore si registrano due casi di persone contagiate da Coronavirus. Lo riferisce proprio in questi istanti ‘Fanpage.it’, secondo cui dopo il 78enne originario di Sesto San Giovanni anche un abitante di Mediglia sarebbe risultato positivo al test. L’uomo è stato immediatamente trasferito dall’ospedale di Melegnano all’ospedale Sacco, centro di riferimento per l’emergenza Coronavirus in Lombardia. Proviamo, però, a fare ulteriore chiarezza in merito a quello che sta accadendo in queste ore in Italia e più precisamente al Nord della nostra penisola.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, primo caso ufficiale anche a Milano

Coronavirus, due casi a Milano

Come detto prima, nelle scorse ore un altro uomo è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele, dove gli esami hanno purtroppo dato esito positivo. Nel capoluogo meneghino, dunque, si tratta del secondo caso accertato nel giro di pochissime ore: seguiremo con grandissima attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso delle prossime ore. La situazione nel nostro paese, dunque, peggiore col trascorrere del tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, a Napoli disinfezioni sui treni di Circumvesuviana e Cumana