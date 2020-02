Oggi, 21 febbraio, il rapper milanese Ghali pubblica ‘DNA’, il suo secondo album dopo l’incredibile successo del suo esordio

Ghali Amdouni, in arte Ghali, è un giovane rapper milanese da ormai qualche anno sulla cresta dell’onda. Dopo un inizio in gruppo con alcuni suoi amici, lascia la “Troupe d’élite” per intraprendere la carriera da solista. Sin da subito il rapper ha un successo incredibile, soprattutto tra i giovani e i giovanissimi. Tra le sue hit più importanti e conosciute ci sono ‘Dende’, ‘Ninna Nanna’, ‘Wily Wily’ fino ad arrivare alle più recenti ‘Turbococco’ e ‘Boogieman’, in featuring col rapper sardo Salmo. Col suo album d’esordio, intitolato ‘Album’, Ghali ha sbaragliato tutte le classifiche nazionali, posizionandosi nei primi posti e rimanendoci per svariate settimane. Tutto questo successo gli è valso un triplo disco di platino riconosciuto dalla FIMI, e non c’è dubbio che vorrà riconfermarsi con ‘DNA’.

Ghali, l’ispirazione e le collaborazioni presenti in ‘DNA’

‘DNA‘, uscito quest’oggi in tutti i negozi fisici e disponibile anche digitalmente, è sicuramente un album diverso rispetto al precedente. Come specificato dal rapper milanese, la sua volontà è stata quella di creare un qualcosa di diverso, che più si avvicinasse alla sua parte interiore e ai suoi pensieri. “Questo disco è un viaggio in tutti i sensi. Per la prima volta nella mia vita ho scremato molto materiale” dice Ghali parlando della sua nuova creazione. Un percorso diverso e che si distacca dalla ‘comfort zone’ al quale probabilmente si era ormai abituato e anche stufato. All’interno del disco sono presenti nomi di spicco come Merk & Kremont, i Canova, Sick Luke, Zef e Venerus, AVA, Salmo e infine il nome del momento, Tha Supreme, capace di infrangere ogni record italiano a soli 18 anni.

