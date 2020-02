Seggiolini antiabbandono: tutto pronto per dare il via alle richieste del bonus che scatterà dal 20 febbraio. C’è tempo fino al 6 marzo, poi partono le multe.

Seggiolini antiabbandono, ci siamo. Dal 20 febbraio potranno essere presentate le richieste per il contributo statale da 30 euro destinato all’acquisto. I dispositivi antiabbandono sono obbligatori per legge in caso di bambini fino ai 4 anni di età e in caso contrariol scatteranno le multe

Chi vuole ottenere il bonus potrà registrarsi sulla piattaforma Sogei passando dal sito del Ministero dei Trasporti (www.mit.gov.it).Una volta ottenuito il contributo, dovrà anche essere speso entro al massimo 30 giorni, oppure bisognerà presentare una nuova richiesta. Per la registrazione è necessario avere la Spid, l’identità digitale. Effettuata la registrazione basterà inserire il nome e il cognome oltre al codice fiscale del bambino che godrà del dispositivo. A quel punto verrà effettuata una verifica sulla sua identità.

Previsto anche il rimborso per chi invece ha già fatto l’acquisto del dispositivo. In questo caso la richiesta deve essere inoltrata entro 60 giorni dal via della piattaforma, allegando copia dei giustificativi di spesa, quindi scontrino fiscale o fattura. I 30 euro saranno accreditati entro 15 giorni dalla richiesta sulla piattaforma. sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. I buoni saranno poco meno di 67mila esarbnno erogati seguendo l’ordine temporale di presnetazione della richiesta e fino ad esaurimento fondi.

Seggiolini antiabbandono, come scegliere quello migliore per i figli

Cosa succederà a chi non si mette in regola? Dal 6 marzo scatteranno le sanzioni che vanno da un minimo di 83 euro ad un massimo di 333 euro (ridotte a 58 e 100 euro se pagate entro cinque giorni). In più una sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

Ma come scegliere i dispositivi? Secondo la normativa, non necessitano di una specifica omologazione. Ma devono essere accompagnati da un certificato di conformità, rilasciato dal produttore. Devono attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo senza bisogno che il conducente faccia nulla. E caso di abbandono del bimbo, devono attivarsi con segnali visivi e acustici oppure visivi e di vibrazione percepibili all’interno e all’esterno del veicolo.

Possono essere installati sui vecchi seggiolini, ma ce ne sono anche di nuova generazione che montano il sistema d’allarme incorporato. Sono tanti i modelli in commercio con fasce di prezzo divderse, quikndi l’unica cosa che conta è miuoversi per tempo.