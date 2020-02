Ecco il trucco per non risultare ‘online’ quando si leggono i messaggi in una chat di Whatsapp

Vero è che ci sono diverse impostazioni per rendersi invisibili su Whatsapp, ma in molti si chiedono come non risultare ‘online’ mentre lo si è. Perché si può disattivare l’ora di ultimo accesso, la spunta blu e rendere anche privata la propria foto profilo su WhatsApp. Quando però si ha l’applicazione attiva si è automaticamente ‘Online’.

Whatsapp, come non risultare online quando lo si è: il trucco

Come già detto c’è un piccolo trucco per non far comparire la dicitura ‘online’ quando lo si è effettivamente. Questo lo si può fare scaricando un’applicazione disponibile solo per Android e scaricabile sul Play Store. Si chiama “Lettura privata”. È gratutita ed il suo funzionamento semplice. Questo software crea una copia in tempo reale delle conversazioni per renderle accessibili senza entrare in WhatsApp. Essa catturerà tutte le notifiche che si ricevono ed i messaggi diventeranno quindi accessibili senza entrare nell’app. Per farla funzionare correttamente serve perciò dare il consenso per l’accesso alle notifiche. Saranno visibili anche tutti i media e gli allegati rimanendo sempre ‘offline’. Non è ancora finita, perché è possibile bypassare anche le applicazioni con le quali si spia l’ultimo accesso. Va ricordato però che da quest’app non è possibile rispondere ma solo leggere.

