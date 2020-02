Il film su Sonic, famoso personaggio dei videgiochi della Sega, sbanca il botteghino. A 4 giorni dalla prima ha incassato 57 milioni di dollari.

Sonic è più veloce di Pikachu. Record di incassi per il film dedicato al famoso personaggio dei videogame della Sega: in soli 4 giorni ha incassato ben 57 milioni di dollari. Il risultato del botteghino gli permette di superare il precedente primato per un film ispirato ai videogiochi e che era detenuto appunto dal film sui Pokemon per ben 54 milioni.

La sceneggiatura, nonostante le perplessità della vigilia, ha convinto sia gli appassionati che i neofiti, soprattutto perché la trama ha mantenuto un filo conduttore con lo spirito del gioco.

Sonic spopola nel mondo dei videogiochi dal 1991

Il personaggio nasce nel 1991 perché la Sega vuole constrastare la popolarità di Mario, della Nintendo. Per questo viene creato questo porcospino blu, che vive su una Terra alternativa alla nostra. Grazie alla sua supervelocità supera trappole e ostacoli per eliminare i nemici. Nel corso degli anni Sega ha prodotto decine di giochi a lui dedicati, sempre con grande successo, trasformandolo in un titolo popolare in tutto il mondo.

Il percorso travagliato del film

Nonostante il successo attuale, questo film ha vissuto una produzione travagliata. Ad aprile scorso infatti è uscito il primi trailer, che però ha fatto infuriari i fan: il character design di Sonic era stato cambiato pesantemente. Per questo la Paramount Pictures ha preferito ritardare l’uscita ripartendo da zero. Gli esperti di grafica hanno ridisegnato Sonic e secondo indiscrezioni il budget sarebbe salito fino a 87 milioni di euro.

Il risultato finale è però spettacolare. Non solo il film è stato premiato al botteghino, ma la valutazione dtegli utenti di RottenTomatoes è del 95% di gradimento.