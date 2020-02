Roma, accoltellato un ragazzo nei pressi della stazione Termini: ecco quanto accaduto proprio in queste ore nella Capitale.

Paura a Roma, dove la scorsa notte è stato accoltellato un ragazzo nei pressi della stazione Termini. Ad accorgersi del corpo della vittima – secondo quanto riportato in queste ore da ‘Fanpage.it’ – sarebbe stato un tassista, che avrebbe immediatamente contattato la polizia. L’uomo, che era a terra dopo aver subito un colpo al petto, è stato immediatamente trasferito in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico Umberto I.

Roma, accoltellato un ragazzo a Termini

Il ragazzo, che era in stato di ebbrezza quando è stato soccorso, sarebbe stato successivamente dimesso con una prognosi di venti giorni. Ancora non sarebbe stata trovata l’arma, mentre restano da chiarire quelle che sono le cause dell’aggressione ai danni della vittima. Non è la prima volta che si assiste ad episodi di questo tipo nei pressi della stazione Termini di Roma, più precisamente in piazzale dei Cinquecento.

