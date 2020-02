Juventus-Brescia 2-0: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della partita appena terminata all’Allianz Stadium per la 24^ giornata di Serie A.

Juventus, massimo risultato con uno sforzo relativo anche se i problemi non sono tutti alle spalle. Senza Cristiano Ronaldo, tenuto per una volta ai box, davanti ha fatto tutto Dybala mentre Higuain non ha vissuto una giornata da ricordare.

Un capolavoro, la punizione del 10 bianconero priopri quando il Brescia era rimasto in dieci per l’ingenui rosso ad Ayè. Paartita chiusa già lì anche perché gli ospiti già prima avevano poco da dire. Ndella ripresa di rilievo tre momenti. Il raddoppio di Cuadrado ad un quarto d’ora dalla fine. Ma anche l’infortunio muscolare a Pjanic, appena entrato. E il ritorno in campo dopo oltre cinque mesi, di capitan Chiellini.

Juventus-Brescia 2-0: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino

Qui di seguito tabellino, voti e highlights di Juventus-Brescia 2-0, una delle partote nel programma pomeridiano domnenicale per la 24^ giornata di Serie A.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Danilo 6, Bonucci 6.5 (78′ Chiellini sv), Rugani 6, Alex Sandro 6.5; Ramsey 6 (66′ Pjanic sv, 73′ Matuidi sv), Bentancur 7, Rabiot 6; Cuadrado 6.5, Higuain 5.5, Dybala 7. All. Sarri 6.5

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso sv (9′ Andrenacci 6.5); Sabelli 6, Mateju 5.5, Chancellor 6, Martell 6; Bisoli 5.5, Dessena 6, Bjarnason 6 (80′ Ndoi sv); Zmrhal 5.5 (89′ Skrabb sv); Balotelli 6, Ayé 5. All. Lopez 5.5

MARCATORI: 38′ Dybala (J), 75′ Cuadrado (J)

AMMONITI: Bonucci (J), Higuain (J), Bentancur (J)

ESPULSO: Ayè (B)

