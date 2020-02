Curiosissimo sondaggio di Matteo Salvini via Facebook: questa volta la politica non c’entra, ma il rappresentante della Lega svela piuttosto un vecchio e storico enigma italiano.

Matteo Salvini lancia un sondaggio via Facebook, ma questa volta la politica non c’entra. Il leader della Lega, piuttosto, ha avanzato un enigma tutto italiano: caffè o cappuccino?

Buongiorno e buon sabato Amici!Cosa consigliate per iniziare al meglio la giornata, caffè o cappuccino?😊 Pubblicato da Matteo Salvini su Sabato 15 febbraio 2020

Caffè-cappuccino, il sondaggio di Matteo Salvini

Dichiarato amante del ‘made in Italy’, l’ex ministro degli Interni ha postato il seguente messaggio a inizio giornata: “Buongiorno e buon sabato Amici! Cosa consigliate per iniziare al meglio la giornata, caffè o cappuccino?”.

Il quesito, a cui hanno risposto per ora oltre 35 mila utenti, fino a poco fa era fermo sul pareggio. Poi il sorpasso. A distanza di sette ore di distanza, infatti, il cappuccino detiene il 51% rispetto al 49% del caffè. Solo domani mattina ci sarà il verdetto finale.

Nel frattempo in tanti si sono scatenati tra i commenti al post. Molto hanno acceso il dibattito tra i due prodotti tipici nostrani, tanti altri hanno apprezzato la semplicità e l’extra politica del 46 milanese. Dall’altra parte, invece, non sono ovviamente mancate anche delle critiche considerando il ruolo di Salvini.

“Ma davvero uno che aspira a diventare capo del governo si mette a creare un sondaggio per sapere se sia meglio il caffè o il cappuccino a colazione?”, scrive per esempio un utente. Tantissimi i like favorevoli. Così come tanti altri sono i pareri simili postati. Ma è stata grande anche l’ondata di sostegno con molti ‘forza capitano!’.

