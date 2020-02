Coronavirus, salgono adesso a 1.527 i morti: ecco tutti i numeri aggiornati proprio in queste ore dalla John Hopkins University.

Continua a salire, inesorabilmente, il numero delle persone morte a causa del Coronavirus. Lo riferisce proprio in queste ore la ‘John Hopkins University’ che ha aggiornato i dati in merito a quello che sta accadendo nel mondo: le vittime sarebbero salite adesso a 1.527, le persone contagiate sarebbero 67.097 mentre quelle ricoverate 8.571. Numeri impressionanti, soprattutto se si considera che di ora in ora la situazione tende a peggiorare e ad assumere proporzioni più importanti.

Coronavirus, salgono a 1.527 i morti

Intanto, però, dall’ospedale ‘Spallanzani’ di Roma arrivano buone notizie. Niccolò, il ragazzo rientrato recentemente da Wuhan, sarebbe infatti in buone condizioni nonostante il lieve attacco febbrile accusato inizialmente. Il ragazzo, in ogni caso, resterà ancora sotto osservazione e la sua situazione verrà monitorata continuamente grazie all’ausilio di medici specializzati.

