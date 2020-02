Formula 1, la Ferrari ha battezzato la SF1000. Questo il nome della nuova vettura che ricorda la storia leggendaria del team.

Formula 1: la nuova Ferrari si chiamerà SF 1000, perché nel settantesimo anniversario della Formula 1, Maranello sta per tagliare il traguardo dei primi mille Gran Premi. L’idea di fondo nella progettazione è stata quella di rinunciare a qualcosa nella velocità di punta per trovare maggiore carico nella percorrenza delle curve. Ad una prima occhiata, il muso è una naturale evoluzione di quello visto nell’ultima parte di stagione, da Singapore in poi. E nuovo è anche il passo: una Ferrari leggermente più corta per essere più scattante in uscita di curva, uno dei grandi limiti nel 2019.

Per Mattia Binotto, team principal della Rossa, la nascita di una nuova macchina è come un parto e la guarda con l’orgoglio di un padre: “La presentazione di una vettura Ferrari è sempre un’emozione. La Ferrari non è mai mancata in Formula 1, c’è sempre stata e sempre ci sarà. Ma arrivare a 1000 Gran Premi, come succederà quest’anno, è speciale e incredibile, siamo molto orgogliosi di questo”. Poi ha analizzato il presente: “La competizione fa parte del nostro Dna. Dobbiamo imparare dagli errori e dalle lezioni, il progetto 2021 è già partito e sarà per tutti una sfida epocale”.

Toccherà a Vettel e Leclerc farla andare forte. “Dietro questa vettura ci sono tante ore di lavoro – spiega Seb – e osservandola si vedono bene le differenze, soprattutto sul retro. Abbiamo molta fiducia nel lavoro di chi l’ha costruita e sento che la Ferrari è una grande parte della storia dell’Italia, sono orgoglioso di farne parte”. Grandi sorrisi anche da parte di Leclerc: “Abbiamo lavorato molto per migliorare la macchina ed io mi sono preparato tantissimo questo inverno per farmi trovare pronto”. Lui sa già che comunque vada, continuerà in rosso, il suo compagno resta sospeso.

Formula 1, test a Barcellona e via in Australia. Ecco tutto il calendario



La stagione della Formula 1 comincerà il 13 marzo in Australia. O forse no. Perché al momento le uniche certezze per la nuova stagione di Formula 1 sono legati alla doppia seduta di test per tutti, dal 19 al 21 febbraio e la settimana successiva, dal 26 al 28 febbraio (fino alle 18 italiane) sulla pista del Montmelò vicino a Barcellona.

Il resto al momento è un’incognita legata alla diffusione del Coronavirus con tutto quello che composta. Sicuramente a rischio il GP di Cina a Shangai che doveva arrivare quasi subito e invece slitterà a fine stagione. Due le ipotesi: o in mezzo tra Russia e Giappone, nel weekend del 2-4 ottobre, oppure tra il Brasile e Abu Dhabi, da 20 al 22 novembre. Più difficile invece che la Federazione cancelli tutta la prima parte, dall’Australia al Vietnam, una delle novità di quest’anno, perché non ci sono al momento gli elementi per farlo.

Così il via ufficiale da Adelaide sarà il 13 con le prime prove e il 15 marzo con il primo GP stagionale, seguito da quello del Bahrein la settimana successiva e dal Vietnam il 5 aprile (via alle 9.10 italiane). In tutto 22 gare compreso anche il ritorno dell’Olanda sul rinnovato circuito di Zandvoort il 3 maggio prima di arrivare in Catalogna e a Montecarlo. Poi programma classico, fino al GP d’Italia a Monza dal 4 al 6 settembre. Gran finale il 29 novembre ad Abu Dhabi.