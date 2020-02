Coronavirus, le vittime sono più di mille: i contagi totali solamente in Cina si avvicinano a quota 50.000

La Cina continua a combattere lo scoppio di una malattia simile alla polmonite, rilevata per la prima volta nella città di Wuhan a dicembre. Le malattie causate dal coronavirus, soprannominato 2019-nCoV, ad oggi ha infettato più di 42.000 persone sono nella Repubblica Popolare. Il dato che maggiormente spaventa è quello relativo alle vittime. L’ultimo aggiornamento di queste ore, recita il numero di 1.000 morti. Siamo ampiamente al di sopra di quelli causati dalla Sars nel 2002-2003. Alcune voci non confermate, recitano però numeri ben diversi. Si parla addirittura di quasi 10.000 vittime solo sul territorio cinese e quasi 100.000 contagi. Al di là delle notizie fuori portata, sempre a rischio di fake, quello che spaventa è l’aggressività dello stesso virus. Solamente 1000 dei 42.000 contagiati, fino alla scorsa settimana, sono riusciti a guarire completamente nel giro di qualche giorno. Gli altri o sono deceduti o sono in gravi condizioni negli ospedali della provincia di Hubei.

Non ci sono trattamenti approvati per la cura coronavirus, ma il 6 febbraio la Cina ha iniziato ad arruolare un piccolo numero di pazienti come cavie. In uno studio clinico è stato somministrato il remdesivir, un antivirale sperimentale realizzato dalla società farmaceutica americana Gilead che non è stato ancora approvato per qualsiasi uso, ma ha mostrato promettenti risultati in laboratorio.

I numeri da emergenza assoluta stanno portando i vari stati mondiali ad assumere delle misure straordinarie. Bloccare i voli da e per la Cina non è l’unica soluzione. Anche dal punto di vista commerciale si sta iniziando a prendere provvedimenti restrittivi.

Il Mobile World Congress di Barcellona, ​​la più grande fiera commerciale mobile del mondo, ha aumentato le sue misure di sicurezza rispetto alle crescenti preoccupazioni sulla diffusione di 2019-nCoV. I viaggiatori cinesi provenienti da Hubei saranno banditi dalla mostra di quest’anno e tutti i partecipanti che hanno viaggiato attraverso la Cina negli ultimi 14 giorni verranno rigettati e gli verrà negato l’ingresso. Numerose aziende tra cui LG, Amazon, Sony e Nvidia hanno dichiarato che non parteciperanno allo spettacolo di quest’anno, citando preoccupazioni sul coronavirus. Le ripercussioni a livello economico iniziano ad essere pesanti con le borse europee ed asiatiche che hanno perso diversi punti percentuali nell’ultimo periodo. La globalizzazione sta vivendo la sua vera prima crisi del nuovo millennio.

