Continua lo stallo della nave Diamond Princess, con a bordo 136 contagiati dal Coronavirus. Si teme il peggio, alto rischio di trasmissione dell’influenza

Tutto il mondo è in grande preoccupazione per il diffondersi del Coronavirus, l’influenza proveniente dalla Cina che ha già causato 910 morti in tutto il mondo (908 solo nel Paese asiatico). In queste ore c’è un altro Paese dell’estremo oriente alle prese con il pericolo di proliferazione del virus. E’ il Giappone, che ospita la nave Diamond Princess, ferma in isolamento sulla baia di Yokohama ormai dallo scorso 4 febbraio. A bordo della nave ci sono 3700 passeggeri e 136 di essi sono infetti da Coronavirus.

Secondo i dati diffusi dalla ‘Cnn‘ solamente nella giornata di domenica sono stati accertati 66 nuovi casi di Coronavirus, con il bilancio che sale è salito a 136 persone infette. A bordo dell’imbarcazione sono presenti anche 35 italiani, che sperano che questa odissea termini il prima possibile. Circa 100 tra passeggeri e componenti dell’equipaggio, che avevano accusato dei sintomi, sono stati portati in ospedale, mentre i test sono stati effettuati a tutte quelle persone vulnerabili o che sono venute a contatto con l’uomo sbarcato ad Hong Kong, individuato come portatore del virus.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha invitato le autorità giapponesi alla massima attenzione, visto che il pericolo di una rapida diffusione è concreta. All’interno della Diamond Princess, ci sono persone di moltissime nazionalità ed il contagio tra di loro potrebbe scatenare un focolaio devastante per tutti i Paesi di provenienza. Il periodo di quarantena potrebbe durare fino al 19 febbraio.

