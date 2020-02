Coronavirus, incontro ufficiale giovedì al Quirinale tra Italia e Cina. Ecco i motivi e lo scopo di questo concerto straordinario organizzato da Sergio Mattarella.

Coronavirus, è previsto per questo giovedì un incontro ufficiale tra i rappresentanti di Italia e Cina. Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana, ospiterà infatti al Quirinale l’ambasciatore Li Junhua per un concerto straordinario.

L’intento è quello di ricucire i rapporti dopo le tensioni raggiunge con l’emergenza mondiale, causa i provvedimenti presi dall’Italia che ha categoricamente chiuso i collegamenti da e per la Cina a scopo precauzionale.

Coronavirus, Mattarella incontra l’ambasciatore cinese

“L’Italia non prenda misure eccessive”, hanno ribadito da Pechino dopo che il Governo ha confermato la chiusura degli aeroporti verso la Cina. “Speriamo che l’Italia possa rivalutare il tutto in modo obiettivo, in maniera razionale e su basi scientifiche rispettando le raccomandazioni dell’Oms”, ha sottolienato il portavoce del Paese asiatico.

In settimana, dunque, ci sarà un lavoro diplomatico per un riavvicinare tra le parti e senza che la tensione salga inutilmente. Un lavoro di mediazione per il bene della pace e, ovviamente, di tutti gli interessi legati ai due Stati.

Mattarella, già lo scorso 2 febbraio, aveva già scritto una lettera aperta al presidente cinese Xi Jinping esprimendogli la solidarietà dell’Italia. Ha poi portato avanti anche un lavoro di sensibilizzazione all’interno del Paese, certificato dalla visita ai bambini dell’Istituto Manin di Roma, in uno dei quartieri più multietnici della Capitale. Un’iniziativa eliminare pregiudizi e odio in questo periodo di allerta.