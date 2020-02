Scoppia il caso Handanovic nell’Inter, che adesso è alla caccia di un nuovo portiere Due i nomi sulla lista di Marotta, scopriamo chi sono.

La vittoria nel derby contro al Milan non è bastata alla dirigenza nerazzurra per mantenere la calma. Infatti il mister Antonio Conte non trova serenità con Daniele Padelli in porta, ed allora Marotta cerca il sostituto tra la lista degli svincolati

Avere un portiere affidabile è importantissimo, specie per una squadra che si sta giocando lo scudetto e che attualmente è a pari punti con la Juventus in testa alla classifica.

L’allenatore leccese non sembra avere rapporti idilliaci con il veterano ex Torino, ma soprattutto regna il mister sull’infortunio di Samir Handanovic, segnale di mancanza di tranquillità nello spogliatoio nerazzurro. Andiamo quindi a vedere quali sono i possibili colpi a zero che potrebbe compiere Marotta.

Calciomercato Inter, Marotta studia due portieri

Sul suo taccuino personale, come riporta calciomercato.it, il dirigente interista Beppe Marotta ha segnato in grassetto due nomi: Emiliano Viviano e Gianluca Curci.

Il portiere fiesolano sembrerebbe essere in vantaggio sull’ex Roma. Viviano, infatti, è rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza con lo Sporting Lisbona, maglia con cui non è mai riuscito a scendere in campo. La passata stagione infatti fu ceduto in prestito alla Spal dove non ha sfigurato, con solamente 25 goal subiti in 19 presenze di campionato.

L’altro nome invece è quello di Gianluca Curci. L’ex enfant prodige della Roma è rimasto svincolato dopo l’esperienza svedese prima con l’Eskilstuna e poi con l’Hammarby. Curci è lontano dalla serie A dal 2014, dove vestì la maglia del Bologna nell’anno della sfortunata retrocessione.

Marotta al momento tra i due preferirebbe di gran lunga Viviano, ma nel caso di mancato accordo contrattuale, Marotta è pronto a virare sull’ex portiere di Roma, Sampdoria, Siena e Bologna. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno novità, quel che è certo è che mister Conte non si sente sicuro con Padelli tra i pali.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo del Calcio, CLICCA QUI !