Malasanità, un caso sospetto a Bari: sulla morte di una 48enne è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura. Indagini sulle sue dimissioni.

Malasanità, un caso sospetto arriva nelle ultime ore da Bari. protagonista una donna di 48 anni che è deceduta dopo essere stata visitata per tre volte dai medici. Ma in tutte le occasioni alla fine, secondo la denuncia dei familiari, l’avevano rassicurata a mendata a casa con una cura.

In realtà però Giulia Mininni è morta al Policlinico di Bari dopo essere stata trasportata lì dal 118. Era già la terza volta che i suoi familiari chiamavano l’ambulanza senza che arrivasse un ricovero. E oltre a questo, la donna era anche stata visitata al Pronto Soccorso, ma anche in quel caso nessuno aveva preso la decisiokne di farla ricoverare per accertamenti.

La donna da giorni accusava un fortissimo mal di gola e i mediici che l’avevano visitatale avevano semplicemente prescritto una terapia per il mal di gola. Alla terza chiamata al 118, finalmente la decisione di trasportarla al Policlinico ma lì la donna è spirata.

La Procura, dopo la denuncia dei familiari, ha deciso di aprire un’inchiesta e ha già messo sotto sequestro la salma e la documentazione. Decisiva sarà l’autopsia che verrà eseguita nelle prossime ore, in attedsa di capire come si muoveranno i magistrati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Colpita da un attacco d’asma muore a 25 anni: fato o malasanità?

Malasanità, due casi sospetti nelle ultime settimane anche in Sicilia

Il presunto caso di malasanità da Bari arriva soltanto pochi giorni dopo quanto successo in Sicilia. Prima a Modica un paziente è morto poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale. E a stretto giro a Giarre un altro episodioche potrebbe avere risvolti penali sempre che fosse dimostrata una negligenza.

Come gha denunciato il Codacons, un 44enne dopo avere accusato dei dolori fortissimi all’addome è arrivato all’ospedale Sant’Isidoro accompagnato dalla moglie e dal padre. Il medico che lo ha visitato potrebbe avere sottovalutato i sintomi e i dolori lamentato dall’uomo, morto poi per infarto.

Secondo la denuncia del Codacons il medico avrebbe delle responsabilità chiare. Infatti avrebbe pensato ad un normale malore gastrointestinale, originato da un virus. “Così, dopo avere somministrato un antidolorifico – è scritto nella denuncia – avrebbe invitato i familiari del paziente a rivolgersi al medico curante. Questo senza neppure effettuare un elettrocardiogramma”. L’associazione ha quindi cediso di cistituirsi come parte offesa nella vicenda.