Che risveglio da Sanremo, Diletta Leotta manda in visibilio i social con una foto

Il Festival di Sanremo è terminato e questo sarà probabilmente l’ultimo risveglio nella città ligure di Diletta Leotta. Per celebrare la conclusione di Sanremo 2020 ed il suo risveglio nell’incantevole omonima città, Diletta Leotta ha deciso di sfoderare una foto particolare sui suoi social. La foto mostra la bellissima giornalista italiana affacciata dal balcone dell’appartamento in cui ha soggiornato per tutta la durata del Festival, con un tipico caffè mattutino.

Ciò che non resta inosservato dai followers è l’intimo: niente lingerie, questa volta Diletta indossa boxer intimissimi da uomo. Una semplice pubblicità, ma qualche malpensante sostiene che la Leotta si sia lasciata andare ad una notte di relax dopo tanta fatica per il 70° Festival di Sanremo.

Diletta Leotta come Eminem, l’esibizione al Festival di Sanremo

In occasione della 70° edizione del Festival di Sanremo, Diletta Leotta ha esibito non soltanto la sua bellezza. La prima serata ha interpretato un lungo monologo sulla bellezza – anch’esso molto discusso – ringraziando la nonna, presente in sala. L’ultima sera ha riservato belle sorprese per la giornalista sarda: sulle note di una canzone di Eminem, ha cantato “Ciuri Ciuri”.