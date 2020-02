Menu cinese a scuola: la mossa contro ogni pregiudizio sul Coronavirus. L’azienda erogante il servizio mensa in Toscana metterà nei piatti dei bambini cibo orientale

Al tempo del Coronavirus, che ormai da un paio di mesi sta mettendo in ginocchio la Cina, ma anche il resto del mondo, è importante non isolare a causa di pregiudizi sulla provenienza e sull’etnia di tutti i cittadini cinesi presenti in Italia. Sono state molte le manifestazioni di solidarietà alla comunità dell’estremo oriente, da parte soprattutto di personaggi noti, con l’intento di sensibilizzare la popolazione a non sfociare in sindromi di eccessiva ipocondria e di razzismo verso gli asiatici.

Menu cinese a scuola: la mossa contro i pregiudizi sul Coronavirus

In questo senso è arrivata la curiosa, quanto decisa mossa di ‘Qualità&Servizi‘ azienda che distribuisce i pasti nelle mense di 56 scuole toscane. Negli istituti dei comuni di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa e Calenzano verrà servito un menu tutto cinese nella giornata del 13 febbraio. Una mossa contro ogni forma di pregiudizio da Coronavirus ed un bel segno di rispetto verso i moltissimi cinesi che vivono nei comuni toscani.

“E’ una scoperta. una forma di dialogo e interazione tra le diverse culture, contro ogni forma di pregiudizio che purtroppo c’è stata nel nostro Paese. Ad essere vittime sono stati soprattutto proprio i bambini” ha dichiarato l’azienda fiorentina. Nel menu i circa 7mila bambini riceveranno riso alla cantonese, pollo alle mandorle e verdure saltate al wok. Ai piccoli saranno fornite anche le tipiche bacchette cinesi da parto.