Francesca Sofia Novello è una delle co-conduttrici che saliranno sul palco in compagnia di Amedeus nel 70esimo Festival di Sanremo.

Nome: Francesca Sofia

Cognome: Novello

Nome d’arte: Francesca Sofia Novello

Data di nascita: 14 ottobre 1994

Luogo di Nascita: Arene (Milano)

Segno Zodiacale: Bilancia

Altezza: 1,78 m

Peso: 75 kg

Francesca Sofia Novello è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2020 con Amedeus. Fin da piccola si è cimentata nel mondo della moda, grazie e soprattutto ad un fisico slanciato che le ha permesso di guadagnarsi un posto tra le donne più belle e affascinanti del panorama italiano. A causa del seno più grande rispetto alla media non è potuto entrare a far parte del mondo delle indossatrici ed ha ripiegato di conseguenza in un altro ramo della moda, la lingerie. Qui ha fatto impazzire i fan grazie a degli indumenti che ne mettono in risalto tutta la sua sensualità. Le frasi del conduttore Amadeus hanno creato gran baccano, con l’affermazione: “Questa ragazza è molto bella, ovviamente sapevamo essere la fidanzata di Valentino Rossi, è stata scelta da me perché vedo in lei capacità di stare vicino ad un grande uomo e di fare un passo indietro”. Parole rimbalzate su tutti i social network, con una grande risonanza mediatica e che hanno portato poi al chiarimento.

Si è diplomata al liceo scientifico-linguistico di Arese e poi si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2014 è apparsa in televisione al Chiambretti Supermarket su Italia 1. Fino al 2016 era “leopardina” per il Leopard Racing Team di Moto3, poi però ha deciso di tornare sui suoi passi riprendendo il ruolo di modella.

La vita privata di Francesca Sofia Novello

Vive ad Arese, città dove è nata, ed è conosciuta al grande pubblico in particolar modo per la relazione con Valentino Rossi. Una differenza d’età, ben 15 anni, che almeno per il momento non risulta un problema per i due. Possiamo poi affermare che ha una grandissima passione per la cucina, ma il suo lavoro le costa dei sacrifici. Infatti per mantenere il corpo liscio e perfetto ha dovuto mettersi in perenne dieta, con la consapevolezza di non poter commettere nessuna infrazione. In particolar modo la dieta non le consente nemmeno di mangiare carboidrati.

Francesca ha tre tatuaggi: Il primo è un cuoricino all’interno del polso, l’altro è la scritta “in aeternum” sull’avambraccio. Il terzo, invece, è sul fianco sinistro accanto al seno; è la parola “honions“. Per ora per Francesca non è in programma nessun matrimonio mentre non ci sono ancora figli tra lei e Valentino Rossi.