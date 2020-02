Tragedia a Carmagnola, dove 3 sorelle si sono suicidate insieme: ci avevano già provato un’altra volta

La città di Carmagnola è sotto shock da ieri per il tragico suicidio di tre donne. Tre sorelle, di 54, 67 e 68 anni, si sono uccise nella serata di ieri, 5 ottobre, e sono state ritrovate stamattina 6 febbraio. Un gesto clamoroso, perché oltre a decidere di suicidarsi – secondo quanto pare dalle prime indagini – hanno deciso di farlo quasi in contemporanea, allo stesso modo, e neppure tutte nello stesso posto. Due di loro sono state ritrovate impiccate in un casolare in via Castellero, mentre la terza sorella è stata trovata impiccata ad un balcone in un appartamento di via Vinovo. A quanto pare il suicidio di quest’ultima sarebbe avvenuto proprio dopo aver scoperto i corpi delle altre due donne: così emerge da un biglietto scritto dalla stessa vittima, che spiegava di aver deciso di togliersi la vita dopo aver trovato i corpi delle sue due sorelle.

Sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, ma purtroppo non hanno potuto far nulla per salvarle. Le tre donne erano già morte e non si potuto far altro che constatarne il decesso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Biella, colpisce la moglie con un ferro da stiro e poi tenta il suicidio

Le tre sorelle di Carmagnola: perché si sono suicidate?

Un episodio che ha destato davvero molto sgomento in paese a Carmagnola, e non solo lì. Tre persone, tre sorelle che decidono di suicidarsi in contemporanea è un gesto forte, che ha alla base motivazioni molto forti. Secondo quanto emerge dalle prime indagini, le tre donne avevano già tentato il suicidio qualche anno fa, a causa di una presunta truffa subita da parte di due avvocati. Potrebbe essere questa l’origine della depressione che ha portato al suicidio di massa, ma ulteriori informazioni sull’evento emergeranno una volta completate le indagini.