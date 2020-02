Coronavirus, ecco le condizioni dei due cinesi ricoverati all’ospedale Spallanzani. Parliamo dei primi due casi accertati in Italia, per i quali si è diffuso poi l’allarme nazionale .

Coronavirus, sono stabili le condizioni dei due cinesi ricoverati a Roma che hanno fatto scattare l’allarme nazionale. Lo riporta il bollettino quotidiano dell’istituto Spallanzani diffuso oggi. Nel testo si legge che “entrambi presentano polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale”.

Coronavirus, chi sono i due cinesi ricoverati a Roma

Si tratta di una coppia in viaggio turistico, con l’uomo di 66 anni e la donna di 65. Da Wuhan a Milano, per poi passare per Verona, Parma, Firenze e Roma. E’ stato questo l’itinerario prima che i due avvertissero il malore e che si scoprisse il tutto.

Ma i due, arrivati in Italia lo scorso 26 gennaio, hanno rassicurato tutti: “Appena siamo arrivati a Roma ci siamo ammalati. Non abbiamo preso mezzi pubblici, quindi siamo sereni e vogliamo rassicurare tutti. Non abbiamo contagiato nessuno perché la città non l’abbiamo nemmeno vista. Ringraziamo l’ospedale Spallanzani per quanto sta facendo per noi”.

Attualmente pensionati, sognavano da tempo un viaggio nel nostro Paese. Tanto da non desistere nemmeno di fronte all’emergenza ormai annunciata nel loro paese. Provenienti proprio da Wuhan, hanno un dialetto locale che è più simile al mandarino che al cantonese. Il che sta dando non pochi problemi agli interpreti chiamati per la comunicazione. In contatto con loro c’è anche la figlia della coppa, la quale vive negli Stati Uniti e che parla fluidamente inglese.