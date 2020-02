Pamela Anderson, nuovo clamoroso flop amoroso: ecco quanto è durato il nuovo matrimonio della diva canadese, il quinto della sua vita avvenuto in tempi non sospetti.

Pamela Anderson è di nuovo single. Il nuovo matrimonio della diva canadese, il quinto questa volta, è durato appena 12 giorni. L’ex attrice di Baywatch si era unita al produttore cinematografico Jon Peters lo scorso 21 febbraio, ma le cose sono presto precipitate.

“Love

can be all-encompassing

but love can also be

singular,

platonic,

or just what you need at that moment. Love can be extraordinary,

and all you wish

upon a shooting star,

but love can also be that remedy

that works

to help heal wounds

or scars” pic.twitter.com/JqPzWpAjOX

— Pamela Anderson (@pamfoundation) February 2, 2020