Una foto che sta facendo il giro del web, quella di un ambulante che approfitta della psicosi coronavirus per fare affari

Nuovo virus significa nuova psicosi, nuova psicosi significa spesso fobia, di tutto, dalla virusfobia alla xenofobia passando per qualsiasi altra manifestazione di miseria umana. I pericoli connessi al coronavirus ci sono, è innegabile, e bisogna fare molta più attenzione a qualsiasi cosa possa lontanamente esporre al contagio, partendo dall’igiene personale e da una naturale profilassi ambientale. Spopolano le mascherine, in questo momento, ed è anche comprensibile vista la situazione. Ma il proliferare di certi fenomeni comporta anche il proliferare degli sciacalli, che sono peggio dei virus e te li ritrovi in ogni angolo.

Come a Roma Termini, dove si sono già piazzati venditori ambulanti che approfittano della psicosi coronavirus per vendere mascherine a prezzi esorbitanti. Una foto, proposta dalla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas’, ci mostra un ambulante che si è piazzato in stazione e ha deciso di tentare il colpo del secolo, facendo leva appunto sulla psicosi.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, ecco cosa sta per fare Facebook: prima volta in assoluto

Mascherine per il coronavirus, attenzione a ciò che comprate!

E così lo vediamo lì, in piedi, con tanto di mascherina anti-coronavirus pronta all’uso. Questo venditore ambulante regge in mano una serie di mascherine. Prezzo: 10 euro. Un’enormità, anche in considerazione della probabile qualità scadente dell’articolo e anzi dei rischi connessi a un acquisto del genere. Le mascherine per evitare i virus sono una cosa seria, devono essere controllate e vendute da chi sa cosa sta vendendo e che rispetta determinati canoni di igiene. Non di chi approfitta di una psicosi collettiva per fare affari senza alcuna conoscenza medica di base.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, si trasmette pure con cibi e merci? La risposta

Comprarle per strada significa esporsi ad un rischio enorme, significa acquistare un oggetto che potrebbe essere già di per sé un possibile vettore della malattia o di qualsiasi altra malattia che non sia il coronavirus. Sarebbe davvero ironico, ammalarsi a causa dell’oggetto che dovrebbe prevenire la malattia. Non lasciatevi abbindolare e state molto attenti a ciò che comprate!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, la testimonianza (?) di un italiano a Wuhan (AUDIO)