Coronavirus, iniziativa storica di Facebook. Il social network scende in campo ed è pronto a un’iniziativa storica per far fronte all’emergenza mondiale e al panico generale.

Allarme coronavirus, ora anche Facebook scende in campo. Come? Facendo guerra alle fake news e ai video fasulli che aumentano l’allarmismo e promuovono odio. Ogni bufala, dunque, sarà presto spazzata via dal noto social network.

Coronavirus, l’iniziativa storica di Facebook

Ad annunciarlo, in una lunga nota, è stato direttamente Kang-Xing Jin, capo della divisione sanità della piattaforma. “Inizieremo a cancellare post con contenuti perisolosi, cercando piuttosto di indirizzare i lettori solo verso notizie vere. Queste nuove misure saranno applicate anche agli hashtag che promuovono notizie false anche via Instagram”, ha assicurato il dirigente.

E’ la prima volta nella storia che Facebook prende tale iniziativa. E lo farà con tutti i suoi mezzi a disposizione. Per tale procedura, infatti, ci sarà una squadra che lavorerà specificamente sulla revisione dei contenuti relativi al coronavirus.

Una volta accertato che una notizia è priva di fondamento, Facebook e Instagram ne limita la diffusione e non solo. Coloro che hanno già condiviso il link, infatti, riceveranno una notifica in cui sarà detto che si trattava di una notizia falsa e rimossa.

Potrebbe interessarti anche —> Coronavirus, si trasmette pure con cibi e merci? La risposta

Ovviamente saranno rimosse anche le presunte – spesso assurde – cure consigliate in caso di contagio. Nel feed di Facebook, piuttosto, sarà data priorità alle notizie che si basano sulle indicazioni rilasciate direttamente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi la fonte primaria e infallibile.