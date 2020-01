Dopo la paura per i primi due casi accertati a Roma per Coronavirus, adesso nella Capitale scatta anche l’allarme tubercolosi. Lo riferisce in queste ore l’edizione online del ‘Il Giornale’, secondo cui alcuni bambini sarebbero risultati positivi al test di Mantoux e rischierebbero seriamente di aver contratto la tubercolosi. L’episodio sarebbe accaduto a Roma est, precisamente nell”Istituto comprensivo Santa Beatrice’, in via dell’Oratorio Damasiano.

Roma, allarme tubercolosi: la ricostruzione

Nell’istituto in questione, nel corso di una riunione straordinaria, sarebbe stato comunicato ai genitori dei bambini che esisterebbe 4 casi di tubercolosi asintomatica. Si tratterebbe di minori che provengono dal campo rom di via Candoni, dove lo scorso novembre una neonata ha perso la vita. Dopo la questione legata al Coronavirus, a Roma scatta dunque anche l’allarme tubercolosi dal momento che 4 bambini sarebbero risultati positivi ai vari test.

