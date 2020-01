Coronavirus: il pericolo non viene solo dalla Cina: il mondo intero in allerta per il propagarsi del patogeno 2019-nCoV

Il virus 2019-nCoV, conosciuto come Coronavirus, sta gettando nel panico il mondo intero. La sua diffusione iniziata alla fine dello scorso mese di dicembre a Wuhan, in Cina, si è rapidamente propagata nella provincia di Hebei, fino a raggiungere la capitale Pechino. Inizialmente si era parlato di un contagio filtrato attraverso i serpenti presenti nei mercati del posto, salvo poi attribuire l’origine ai pipistrelli. Rimangono fondate ipotesi della derivazione da laboratorio del patogeno, vista la vicinanza del primo contagio con un centro di esperimenti farmaceutici. Quello che però maggiormente spaventa è la facilità con cui il male si diffonde all’interno della specie umana. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dovuto rivedere completamente le sue prime ipotesi. Da un semplice e circoscritto virus regionale, senza rischi per il resto del mondo, si è passati ben presto a parlare di epidemia globale, con le relative conseguenze. La psicosi delle persone è arrivata alle stelle, e gli stessi media hanno fatto ben poco per aiutare la situazione. La grandissima quantità di persone cinesi presenti all’estero ha ulteriormente aggravato la situazione, così come i continui viaggi verso la Repubblica Popolare, specie in un centro commerciale come Wuhan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, confermati i primi 2 casi in Italia: Roma è blindata

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus: 10 consigli per non contagiarsi e non vivere nel panico psicotico

Coronavirus, il pericolo non viene solo dalla Cina: tutto il mondo in allerta

Il danno precipuo in queste situazioni è l’impossibilità di fermare il flusso di gente in viaggio. In una società globalizzata come la nostra, fatta di continui interscambi continentali per motivi ricreativi e di lavoro, rende impossibile isolare al 100 % un virus del genere. Il governo cinese ha posto sotto quarantena le città di Wuhan e della provincia di Hebei, immobilizzando di fatto 50 milioni di persone. Tutto ciò non è bastato, perchè molti hanno continuato a viaggiare, soprattutto in un primo momento quando la gravità del fatto non era ancora acclarata. Il Coronavirus, sotto questa forma (ne esistono molti altri nel mondo animale non attaccati all’uomo) è asintomatico per i primi 5-7 giorni, il che rende facilissimo poter contagiare qualcuno involontariamente. La psicosi delle mascherine serve a poco, anche perchè è stata dimostrata la loro incapacità di evitare il 100% dei rischi.

Il problema più grande resta come si diceva lo spostamento delle persone. Ora anche se diversi stati, su indicazione dell’OMS, hanno deciso di vietare i viaggi da e verso la Cina, altri ancora non hanno fatto altrettanto. Se un paese come Dubai consente ancora la circolazione verso la destinazione asiatica, nulla vieta ad una persona di fare scalo li e raggiungere il paese o viceversa arrivare in Europa.

Per questo la previsione di pandemia globale è piuttosto fondata e almeno per il momento i tentativi umani di porre rimedio, sembrano fallaci. Utilizzare il pianeta come un grande laboratorio, sta portando a catastrofi sempre più importanti. Dai terremoti, agli tsunami, dal cambiamento climatico alla pandemia. Tutti segnali che a volte la scienza invece di prevenire e curare dei mali, ne è l’origine degli stessi.