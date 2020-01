Roma, adesca due 16enni con la scusa di un provino e le stupra: l’uomo ha abusato di loro in un hotel nei pressi della stazione Termini.

Ha adescato le due ragazzine con la scusa di un provino per la Rai e poi le ha stuprate in un albergo nei pressi della stazione Termini di Roma. A raccontare questa storia davvero inquietante è l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, secondo cui Said ma Qadir, 24enne afgano, avrebbe convinto le due 16enni a spostarsi nella Capitale con la promessa di un importante casting. A quel punto, le ragazze avrebbero prima ricevuto in regalo un giro turistico per il Colosseo, poi delle scarpe e infine sarebbero state stuprate a pochi passi alla stazione centrale del capoluogo laziale.

Roma, adesca due 16enni con la scusa del provino e le stupra

Le due ragazze di Gallarate avrebbero immediatamente denunciato l’accaduto alla Polfer, ma questa assurda vicenda non è finita qui. Una di loro sarebbe rimasta incinta e avrebbe deciso di abortire. Adesso Said ma Qadir dovrà rispondere delle accuse gravissime da parte delle due ragazze della provincia di Varese, ma non si è presentato nel corso della prima udienza.

