Dispositivi anti abbandono, si può richiedere bonus dal 20 febbraio: la conferma arriva direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Adesso non ci sono più dubbi. Dal prossimo 20 febbraio si potrà richiedere il bonus per l’acquisto dei dispositivi anti abbandono. A renderlo noto è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: la Ministra Paola De Micheli, infatti, ha finalmente firmato il decreto che assegna un contributo o il rimborso per l’acquisto dei dello strumento obbligatorio da installare in auto che segnala la presenza sul seggiolino auto del bambino, fino a 4 anni.

Dispositivi anti abbandono, ecco come richiedere il bonus

Ecco alcune istruzioni per ottenere il bonus. Dal prossimo 20 febbraio sarà necessario registrarsi sulla piattaforma informatica Sogei accessibile su ‘www.sogei.it’ o su ‘www.mit.gov.it’. A quel punto, verrà rilasciato un buono spesa elettronico del valore di 30 euro valido per l’acquisto di un dispositivo anti abbandono. Ma non è finita qui: per tutte le persone che lo hanno già acquistato, sarà possibile richiedere il rimborso registrandosi sempre sulla piattaforma Sogei entro sessanta giorni dal 20 febbraio e successivamente allegando copia del giustificativo di spesa.