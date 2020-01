Calciomercato Milan, cessione lampo: 27 milioni più bonus per il cartellino del giocatore che si appresta a dire addio ai rossoneri.

CALCIOMERCATO MILAN – Milan letteralmente scatenato sul mercato, sia per quel che riguarda le operazioni in entrata sia per quando concerne i movimenti in uscita. La dirigenza rossonera è impegnata adesso a sfoltire la rosa e a cedere quei giocatori che non rientrano più nei piani dell’allenatore Pioli. Tra questi c’è anche Krzysztof Piatek, che si appresta a salutare l’Italia e a trasferirsi in Germania. Una cessione importantissima, che permettere al Milan di far respirare le proprie casse.

Calciomercato Milan, via Piatek

Secondo quanto riferito in questi istanti dalla redazione di ‘Sky Sport’, il Milan avrebbe raggiunto l’accordo definitivo con l’Hertha per il trasferimento di Piatek a Berlino. I rossoneri incasseranno la bellezza di 27 milioni di euro più bonus dalla cessione dell’ex Genoa che, dunque, tra stasera e domani mattina dovrebbe volare in Germania per le visite mediche di rito e per la firma con la sua nuova squadra.

