Accordo tra Cristiano Ronaldo e Lapo Elkann per la creazione di una linea di occhiali che porterà il marchio di CR7

Trattativa conclusa tra Cristiano Ronaldo e Lapo Elkann. Il calciatore ha firmato un accordo con l’Italia Independent, società di occhiali di Lapo quotata in borsa. L’obiettivo è quello di creare una linea con il marchio del campione portoghese. Questa notizia ha fatto letteralmente schizzare verso l’alto il titolo che ha avuto un guadagno teorico del 28%. Del resto CR7 è una star planetaria che vanta un seguito enorme anche sui social. Infatti, secondo una ricerca di SEMrush, è il primo calciatore per numero di ricerche online mensili sia che si prendano in esame i calciatori di tutto il mondo, sia che si analizzi solamente la Serie A. Il progetto o linea, qual dire si voglia, prenderà il nome di #CR7Eyewear.

Accordo con Cristiano Ronaldo, la soddisfazione di Lapo Elkann

Lapo Elkann, fondatore di Italia Independent oltre che direttore creativo e socio al 53,4% della holding Italia Independent Group, ha espresso tutta la propria soddisfazione per questo accordo tra le parti. “Oggi per me e per tutta Italia Independent è una giornata da ricordare: aver ottenuto la licenza eyewear CR7 è un tassello di straordinaria importanza nel nostro percorso di crescita”.

Ancora: “Cristiano è innanzitutto un uomo eccezionale. E il fatto di poter lavorare insieme a lui è un qualcosa che mi riempie il cuore di orgoglio e felicità. Non vedo l’ora di iniziare questo progetto insieme, sicuro che da entrambe le parti lavoreremo con enorme passione e perseveranza, valori che cristiano incarna più di chiunque altro. Spero e sono convinto che insieme a Cristiano e al suo team, ricco di professionalità di eccellenza, svilupperemo altri entusiasmanti progetti insieme”.

